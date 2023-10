FCL-Jassturnier: Wolf, Meyer und Co. tauschen sich mit Fans aus

200 Leute, darunter bekannte FCL-Gesichter und Fans, trafen sich am Freitagabend zum Jassen. Mit solchen Events, wie das FCL-Jassturnier in der Swissporarena, möchte der Verein eine nähere Verbindung zu den Fans pflegen.

Nachfolge von Berset: Wermuth und Meyer nehmen sich aus dem RennenAlain Berset: Der Kreis der möglichen Nachfolge wird kleiner. Die Kandidaten Cédric Wermuth und Mattea Meyer nehmen sich aus dem Rennen. Weiterlesen ⮕

Schriftsteller Thomas Meyer: «Es läuft prima für die Hamas»Hamas: Warum die Terroristen bei all den friedensbesoffenen 'Free Palestine'-Demos gut gelaunt sein können Weiterlesen ⮕

Schweizer Aktienindexe steigen leichtDer FuW Swiss 50 Index stieg in der vergangenen Woche um 0,35% auf 2007,62 Punkte. Der SMI sank um 0,24% auf 10'323,71 Punkte und der SPI um 0,5% auf 13'511,01 Punkte. Einige Gewinner der Woche waren ein PC-Zubehör-Hersteller, ein Milchverarbeiter und zwei Werkzeugmaschinenhersteller, die einen Fusionsvertrag unterzeichneten. Zudem hat der Solartechnikkonzern Meyer Burger einen Kooperationsvertrag mit einem Cleantech-Start-up geschlossen. Weiterlesen ⮕