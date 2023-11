Antisemitismus in Russland: Ein Abend voller Hass

Der Mob blockierte auch die Zufahrt zum Gelände, kontrollierte Autos, ja sogar Polizeifahrzeuge. Einen Bus, in dem Passagier:innen der Red-Wings-Maschine, auch Kinder, sassen, liess die Menge erst passieren, nachdem sie sich von den russischen Pässen der Mitfahrenden überzeugt hatte. Die Behörden brachten alle Personen mit israelischem Pass in Sicherheit und evakuierten sie per Militärhubschrauber.

Zu Beginn dürfte der Mob gar mit dem Rückhalt der Polizei gerechnet haben. Zumindest fanden sich auf dem Telegram-Kanal «Utro Dagestan» (Morgen Dagestan) Anweisungen, sich am Flughafen nicht auf Konflikte mit den Einsatzkräften einzulassen: Diese seien zu diesem Zeitpunkt nicht von Interesse. Zur Illustration diente das Foto eines Polizeiwagens mit grossem Palästinaaufkleber – und der Aufschrift «Das Volk Tschetscheniens und Dagestans ist mit dir».

Alexander Werchowski plädiert derweil für eine differenzierte Einordnung der Vorkommnisse vom Wochenende. «Es handelt sich nicht um einen Fall von klassischem Antisemitismus», sagt der Direktor des (inzwischen formal aufgelösten) Moskauer Forschungszentrums Sowa, das sich seit Jahren mit rechtsextremer Gewalt in Russland befasst.

«Utro Dagestan» hatte spätestens im September vor einem Jahr auch über Dagestan hinaus Bekanntheit erlangt. In mehreren Städten der kaukasischen Republik gingen damals Menschen gegen die gerade ausgerufene Teilmobilmachung auf die Strasse – deutlich mehr als in anderen Teilen Russlands. Dass gerade aus Dagestan viele Soldaten für den Krieg gegen die Ukraine rekrutiert wurden, brachte das Fass zum Überlaufen.

