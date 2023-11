Habeck: Antisemitismus ist in keiner Gestalt zu tolerieren

Es brauche auch von den muslimischen Verbänden in Deutschland eine Antwort, sagte Habeck. Einige hätten sich klar von den Taten der«Antisemitismus in Teilen der politischen Linken» Der islamistische Antisemitismus dürfe nicht darüber hinwegtäuschen, dass es auch einen in Deutschland verfestigten Antisemitismus gebe, auch wenn sich Rechtsextreme aus taktischen Gründen jetzt zurückhielten, um gegen Muslime hetzen zu können, sagte Habeck.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

20MIN: Demo gegen Antisemitismus : Daniel Jositsch (SP) & Co. nehmen teilAm Donnerstag soll in Zürich eine Kundgebung gegen Antisemitismus steigen. Teilnehmen werden unter anderem Alfred Heer (SVP) und Bundesratskandidat Daniel Jositsch (SP).

Herkunft: 20min | Weiterlesen ⮕

TAGESANZEIGER: Greta Thunberg Antisemitismus-Vorwurf: Luisa Neubauer kritisiert Thunbergs Nahost-PostsDie deutsche Klimaaktivistin distanziert sich von israelfeindlichen Beiträgen auf dem Instagram-Account von Fridays for Future International und kritisiert Greta Thunberg scharf.

Herkunft: tagesanzeiger | Weiterlesen ⮕

AARGAUERZEITUNG: «Ein wenig Getüftel ist dabei»: Mit seinem Stück entdeckt Zirkusmacher Roman Müller die Alte Reithalle neuDie Alte Reithalle hat sich als Mehrspartenhaus etabliert. Ein Rundgang lädt dazu ein, die gewohnten Perspektiven zu hinterfragen.

Herkunft: AargauerZeitung | Weiterlesen ⮕

SUEDOSTSCHWEIZ: Churer Tennisspielerin Simona Waltert ist beim Billie Jean King Cup doch dabeiDie Schweizer Weltmeisterinnen reisen mit fünf Spielerinnen zum Finalturnier des Billie Jean King…

Herkunft: suedostschweiz | Weiterlesen ⮕

TAGESANZEIGER: Hamas-Terror: Judith Butlers moralischer BankrottDie Vordenkerin der Progressiven hat die Gräueltaten der Hamas in einem Interview als legitimen Befreiungskampf gerechtfertigt. Und verteidigt damit den weltweit auferstehenden Antisemitismus.

Herkunft: tagesanzeiger | Weiterlesen ⮕

WELTWOCHE: Exportweltmeister von gestern: Wie Scholz, Baerbock und Habeck mit ihrer China-Strategie deutsche Unternehmen an die Wand fahren lassenErinnert sich noch jemand an die China-Strategie der Bundesregierung? Nein? Dann hier noch mal als Gedächtnisstütze: Es war im Juli, als die Bundesregierung 64 Seiten Text vorlegte.

Herkunft: Weltwoche | Weiterlesen ⮕