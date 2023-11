Italien: Kulturkampf auf «Tele Meloni»

Beispielhaft zeigt das der Versuch, den Leiter des Ägyptischen Museums in Turin, Christian Greco, loszuwerden. Mit ihm hat die italienische Rechte noch eine Rechnung offen. 2018 hatte er arabisch sprechenden Menschen zwei Museumsbesuche zum Preis von einem ermöglicht. Viele der in Turin gezeigten Exponate haben italienische Archäologen vom Nil nach Italien verschleppt. Im kommenden Jahr, wenn das Museum seinen 200.

Auch gegen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, die Rai, hat die Rechte eine Attacke gestartet – und die ist schon weitgehend abgeschlossen. Parteigänger der Rechten wurden als Direktoren der wichtigsten Nachrichtensendungen im ersten und zweiten Fernsehprogramm eingesetzt. Das hat Folgen. Denn die halbstündige 20-Uhr-Tagesschau auf Rai 1 ist laut Umfragen für Millionen Italiener:innen die wichtigste politische Informationsquelle.

Unterdessen verordnete Kulturstaatssekretär Vittorio Sgarbi ein neues Kriterium für Stellenbesetzungen: die Staatsangehörigkeit. Wichtige Kultureinrichtungen wie die Mailänder Scala oder die Uffizien in Florenz müssten zwingend von Italiener:innen geleitet werden. Ernannt werden sollen diese von den Ministerien für Kultur, Bildung, Hochschulen und Wirtschaft.

Angesichts der Neubesetzung lukrativer Schlüsselpositionen erinnerte die Wochenzeitschrift «L’Espresso» an einen zynischen Spruch aus der Zeit der christdemokratischen Herrschaft, der auf den aufgeblähten Staatsapparat anspielte: «Wir haben mehr Sessel als Ärsche.» Heute dagegen scheint es an «Ärschen» nicht zu mangeln. Qualifikation spielt keine Rolle. Wer fachfremd befördert wird, findet ideologische Orientierung bei der Regierungschefin.

