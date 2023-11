Was wird aus Gaza?: «Wenn das jetzt kein Weckruf ist …»

Israel hat auf die Massaker der Hamas mit Luftschlägen auf Gaza reagiert, seit dem Wochenende sind auch Bodentruppen vor Ort. Wieder einmal ist das Gebiet ein Politikum. Die Angriffe der Hamas und ihrer Mittäter haben sehr deutlich gemacht, dass Israels bisheriger Ansatz gegenüber dem Gazastreifen keine dauerhafte Stabilität bringt: Weil Abriegelung und wiederkehrende militärische Auseinandersetzungen keine wirtschaftliche Entwicklung zulassen, schaffen sie weder Sicherheit für Israel, noch erlauben sie den Palästinenser:innen ein menschenwürdiges Leben.

Am dringendsten wären humanitäre Feuerpausen, damit Hilfslieferungen nicht nur in den Süden des Gazastreifens gelangen, sondern auch in die anderen Teile. Es muss auch dringend – und das ist bislang noch gar nicht passiert – Treibstoff geliefert werden, denn die Elektrizitätsversorgung ist völlig zusammengebrochen. Die Spitäler können ihre Patient:innen aber nur versorgen, wenn die Generatoren arbeiten.

Mit ihrem militärischen Vorgehen verfolgt Israels Führung das erklärte Ziel, die Hamas zu zerstören. Lässt sich eine Terrororganisation so vernichten? Die Hamas militärisch zu besiegen, halte ich für wenig realistisch. Im Häuserkampf ist sie im Vorteil und in ihrem weitverzweigten Tunnelsystem hat sie Vorräte angehäuft, mit denen sie lange ausharren kann. Zudem verfügt sie über eine grosse Zahl von Kämpfern und Führungspersonen – selbst wenn viele davon getötet würden, verbliebe die Führungsstruktur im Ausland.

