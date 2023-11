Bezahlen für keine Werbung: Meta führt ein Bezahlmodell ein

Was gehört zu Meta? Box aufklappen Box zuklappen Meta Platforms, Inc. ist ein US-amerikanischer Internetkonzern, dem die sozialen Netzwerke Facebook, Instagram und Threads, die Instant-Messaging-Apps WhatsApp und Messenger sowie die Virtual-Reality-Gerätemarke Meta Quest gehören.

Preis der werbefreien Nutzung: Ein Desktop-Abo wird 10 Dollar kosten, ein Abo auf dem Smartphone 13 Dollar im Monat. Wer sowohl Facebook als auch Instagram werbefrei nutzen will, muss nach einer Übergangszeit ab dem 1. März 2024 noch 6 Dollar zusätzlich bezahlen. Jürg Tschirren, SRF-Digitalredaktor, geht davon aus, dass die Beträge in Franken ungefähr gleich hoch sein werden.

Ich glaube nicht, dass sich viele Leute auf dieses Angebot einlassen werden, weil es relativ teuer wird. Autor: Jürg Tschirren SRF-Digitalredaktor Rechtliche Grundlage: Meta stützt sich bei diesem neuen Angebot auf ein Urteil des Europäischen Gerichtshofes, der festgestellt hat, dass es nicht rechtens ist, wenn Meta auf seinen Plattformen ohne Einverständnis der Nutzerinnen und Nutzer Daten sammelt und diese dann für personalisierte Werbung nutzt.

Potenzielle Nutzerinnen und Nutzer: «Ich glaube nicht, dass sich viele Leute auf dieses Angebot einlassen werden, weil es relativ teuer wird», sagt SRF-Digitalredaktor Tschirren. Er vermutet, dass die werbefreie Nutzung von Facebook und Instagram nicht vielen Leuten viel wert sei, zumal man die Dienste immer auch gratis nutzen könne. Zudem werde die Werbung beispielsweise auf Youtube als viel störender wahrgenommen als auf Facebook.

