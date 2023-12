Prêmio Innovare reconhece iniciativas que deixam o Judiciário mais próximo dos cidadãos

Foram anunciados nesta terça-feira (12), em Brasília, os vencedores e os homenageados da 20ª edição do Innovare. O prêmio tem o apoio do Grupo Globo e reconhece iniciativas que deixam o Poder Judiciário mais próximo dos cidadãos. Investigar, preservar patrimônios e vidas. Atribuições essenciais de um bom agente. Mas, desde o início de 2023, a Polícia Federal tem uma nova missão: saber mais sobre os valores sociais, os interesses dos cidadãos.

No curso de Especialização em Segurança Pública Contemporânea, que corresponde a uma pós-graduação, os agentes especiais e delegados mais antigos da corporação estudam a postura da polícia perante uma sociedade cada vez mais exigente e necessitada. Professores de universidades públicas e privadas passaram a dar aulas na Academia Nacional de Polícia Federal. Os policiais agora aprendem sobre democracia, meio ambiente, políticas indigenistas, direitos humanos, garantias dos cidadão





