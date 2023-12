Ativista Narges Mohammadi é representada pelos filhos na cerimônia do Prêmio Nobel da Paz

A ativista Narges Mohammadi está presa em Teerã. Representada pelos filhos adolescentes, ela disse, em carta escrita da prisão, que 'a juventude do Irã transformou as ruas em um cenário de resistência civil generalizada'. Em 2023, pela segunda vez consecutiva, o Prêmio Nobel da Paz não pôde ser entregue pessoalmente. Em uma cerimônia em Oslo neste domingo (10/12), a vencedora deste ano, Narges Mohammadi, foi representada por seus filhos gêmeos de 17 anos, Kiana e Ali Rahmani.

Uma cadeira vazia foi colocada simbolicamente no palco. Mohammadi é uma ativista pelos direitos das mulheres e está presa no Irã. A pedido dela, Kiana e Ali, que vivem exilados com o pai na França há vários anos, leram uma carta escrita pela mãe na prisão. O Comitê norueguês do Nobel anunciou no início de outubro que premiaria Mohammadi 'pela sua luta contra a opressão das mulheres no Irã e para promover os direitos humanos e a liberdade para todos'





