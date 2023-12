Produção de petróleo na Guiana impulsiona economia do país

Produção em alta. Navio plataforma da ExxonMobil Guyana, na Guiana: extração de 500 mil barris/dia, dizem fontes do setor — Foto: Reprodução site ExxonMobil. A novidade gera cerca de US$ 1 bilhão por ano ao pequeno país sul-americano, mas também atraiu o olhar da, que representa 70% da área terrestre da Guiana. Se houver conflito na região, a nação de 800 mil pessoas terá que lutar com todas as forças para defender uma de suas principais fontes de renda.

"Bloco de Starbroek" é o nome dado às reservas de petróleo localizadas no mar territorial da Guiana. O consórcio da ExxonMobil começou a bombear petróleo da região em 2019, transformando o pequeno país em um dos maiores produtores de óleo offshore do mundo.Com a exploração do ouro negro, a economia quadruplicou nos últimos cinco anos, fazendo o país ultrapassar o PIB per capita do Brasil ainda em 2021. A Guiana alcançou a segunda posição no ranking de riqueza por habitante em 2022, ficando atrás apenas do Uruguai, de acordo com dados do Banco Mundia





O ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, anunciou a realização de um plebiscito no próximo dia 3 de dezembro com um assunto de pouca familiaridade até para os venezuelanos: a reivindicação de 80% do território da Guiana. A Guiana acusou movimentações de tropas venezuelanas perto da sua fronteira e, para se precaver, anunciou exercícios militares com os americanos no mar. O perigo, contudo, não foi notado pelo governo brasileiro e pelo Itamaraty, mais preocupados com o Oriente Médio do que em promover a paz entre países vizinhos.

Venezuela: as riquezas da região da Guiana que Maduro quer anexarDesde 1841, Venezuela e Guiana disputam o Essequibo, área rica em recursos minerais e naturais. Em 3 de dezembro, está previsto um novo capítulo da disputa: um referendo na Venezuela.

Fantástico visita Essequibo, região da Guiana cobiçada pela Venezuela

Essequibo: o papel dos EUA na crise entre Venezuela e GuianaO governo dos EUA é um aliado político e econômico poderoso da Guiana, enquanto a Venezuela segue em frágeis negociações pelo alívio de sanções.

Presidentes de Venezuela e Guiana farão reunião presencial; Lula foi convidadoO encontro será realizado em 14 de dezembro às 10h (11h de Brasília) na ilha caribenha

Acidente que matou cinco fez a Guiana perder um terço da frota de helicópteros militares; entendaForças armadas do país possuíam apenas três helicópteros em boas condições de funcionamento; Venzuela tem mais de cem

