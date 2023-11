Maduro anuncia plebiscito sobre reivindicação de território da Guiana

O ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, anunciou a realização de um plebiscito no próximo dia 3 de dezembro com um assunto de pouca familiaridade até para os venezuelanos: a reivindicação de 80% do território da Guiana. A questão teria tudo para cair no mesmo baú de histórias fantásticas da América do Sul, como o direito constitucional dos bolivianos ao Oceano Pacífico ou a soberania argentina das ilhas Malvinas, não fosse a tensão regional já criada .

A Guiana acusou movimentações de tropas venezuelanas perto da sua fronteira e, para se precaver, anunciou exercícios militares com os americanos no mar. O perigo, contudo, não foi notado pelo governo brasileiro e pelo Itamaraty, mais preocupados com o Oriente Médio do que em promover a paz entre países vizinhos. No dia 3, os venezuelanos serão chamados a responder cinco perguntas nas urnas. Duas delas são especialmente preocupante

:

