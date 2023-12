Gonet: 'Cotas são um instrumento legítimo', diz indicado à PGR em sabatina

O subprocurador Paulo Gonet, indicado por Lula à Procuradoria-Geral da República (PGR), disse nesta quarta-feira (13) que nunca afirmou ser contrário às cotas raciais. Ele acrescentou, no entanto, que ações afirmativas desse tipo devem ter um prazo de duração. Paulo Gonet deu as declarações durante sabatina na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado.

Ele foi questionado sobre um artigo que escreveu sobre cotas e disse que o documento foi descontextualizado, atribuindo a ele uma posição que não defende. "O artigo que escrevi sobre cotas, no passado, foi lido em alguns lugares apenas em partes e fora do contexto. A descontextualização acabou atribuindo sustentar ideias que eu nunca defendi, nunca disse ser contrário às cotas", declarou. Gonet afirmou também que as ações afirmativas devem ser definidas pelo Legislativo e abordadas de forma "técnica" e "com metodologia" para que tenham "efetividade"





