Escola colombiana sem acesso à internet ganha prêmio de melhor escola do mundo em ação ambiental

De acordo com um estudo recente da Universidade Javeriana, 79,8% das instituições educacionais em áreas rurais colombianas não têm acesso à internet, 18,1% nem mesmo têm fornecimento de energia elétrica, e 61,5% dos estudantes rurais precisam se deslocar a pé até suas escolas, muitas vezes em territórios extensos. Portanto, não é surpreendente que hoje a Instituição Educativa Montessori, unidade San Francisco, não possua biblioteca nem sala de professores.

A escola britânica centenária em que alunos decidem regras e o que querem estudar O que é extraordinário é que, com os recursos limitados com os quais opera, conseguiu conquistar mais de 30 prêmios nacionais e internacionais por sua abordagem educacional. E o que é quase milagroso é que recentemente tenha recebido US$50.000 por ganhar o prêmio de melhor escola do mundo em ação ambiental, superando escolas de países como Emirados Árabes, Filipinas, China, Argentina e Canad





bbcbrasil » / 🏆 8. in BR Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Escola do interior do Ceará vence prêmio de melhor escola do mundoA premiação Best School Prizes acontece desde 2022

Fonte: CNNBrasil - 🏆 2. / 97 Consulte Mais informação »

Índice econômico global da FGV cresce com economia mundial resiliente, diz instituiçãoApesar da melhora nos índices, atividade devem seguir abaixo do normal

Fonte: CNNBrasil - 🏆 2. / 97 Consulte Mais informação »

Quem é a percussionista que é uma instituição dentro da Osesp, onde está há 50 anosTimpanista Elizabeth Del Grande ensaia uma peça especialmente composta para comemorar meio século de atuação na orquestra

Fonte: valoreconomico - 🏆 4. / 93 Consulte Mais informação »

O objetivo nobre de instituição criada em homenagem a Matthew PerryFundação lançada essa semana quer honrar vontade expressa pelo astro do Friends, que morreu na semana passada

Fonte: VEJA - 🏆 5. / 92 Consulte Mais informação »

Blitz educativa 'Seja um Turista Legal'No jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia - 🏆 9. / 78 Consulte Mais informação »

Trazar la inclusión educativa a través del teatroLa compañía de artes escénicas The Cross Border Project imparte sesiones en un colegio madrileño para generar espacios de buena convivencia y empatía en las aulas

Fonte: elpais_brasil - 🏆 21. / 53 Consulte Mais informação »