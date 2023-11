The Game Awards: Todos os jogos vencedores do prêmio de Jogo do Ano

A The Game Awards (TGA) é uma das premiações mais aguardadas do ano, com diversas categorias premiadas após a escolha de um grupo de jurados da imprensa — que inclui o Voxel — e um evento recheado de trailers e anúncios de jogos. Criado e apresentado por Geoff Keighley, o evento é uma evolução do Spike Video Game Awards, realizado entre 2003 e 2013 também com o jornalista na equipe.

E claro que a categoria mais aguardada pelo público é sempre a de Jogo do Ano (Game of the Year, ou GOTY), que é a glória máxima do evento. Esnobados: 8 jogos que não receberam indicações no TGA 2023. Mas você sabe quais foram todos os jogos que já venceram essa premiação? A seguir, veja a lista de indicados e vencedores ano a ano, já como aquecimento para a edição de 2023. Todos os GOTYs da TGA. The Game Awards 2014. Bayonetta 2. Dark Souls II. Dragon Age: Inquisition. Heartstone. Middle-earth: Shadow of Mordor. A primeira edição da TGA ficou marcada por um raro jogo de cartas para PC e mobile indicado e nenhum título da Nintendo nessa categori





Tec_Mundo » / 🏆 1. in BR Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Golden Joystick Awards: Baldur's Gate 3 é o jogo do ano; veja premiadosAlém de Baldur's Gate 3, Resident Evil 4 e Alan Wake II aparecem premiados, confira a lista completa!

Fonte: Tec_Mundo - 🏆 1. / 97 Consulte Mais informação »

The Game Awards 2023: Jogos do Xbox Game Pass são indicados em várias categoriasNa tarde desta segunda (13) Geoff Keighley, jornalista e criador do The Game Awards, anunciou os jogos indicados nas 31 categorias da premiação. Entre eles, mais de 10 jogos indicados estão disponíveis no Xbox Game Pass: Starfield, Lies of P, Hi-Fi Rush, Dead Space, Forza Motorsport e mais.

Fonte: Tec_Mundo - 🏆 1. / 97 Consulte Mais informação »

Do sonho à Libertadores: como o Fluminense construiu, jogo a jogo, sua história de campeãoTricolor conquista título inédito sobre o Boca Juniors no Maracanã

Fonte: JornalOGlobo - 🏆 3. / 94 Consulte Mais informação »

Diante do Fortaleza, Geromel fará segundo jogo no ano pelo Grêmio: “Ajudar no que for preciso“Zagueiro conviveu com grave lesão no joelho no início do ano; em seu retorno, sofreu um novo problema muscular

Fonte: CNNBrasil - 🏆 2. / 97 Consulte Mais informação »

Novo jogo dos criadores de Life is Strange é uma pérola disponível no Game PassLançado diretamente no Xbox Game Pass, Jusant traz uma jornada cheia de emoção e tranquilidade! Conheça o novo game dos criadores de Life is Strange

Fonte: Tec_Mundo - 🏆 1. / 97 Consulte Mais informação »

Landim exalta Flamengo por 'melhor jogo do ano' e crê em títuloRubro-negro venceu o Palmeiras por 3 a 0 nesta quarta-feira (8)

Fonte: Mundo ESPN - 🏆 24. / 22,5 Consulte Mais informação »