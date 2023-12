Polícia Federal deflagra operação contra grupo suspeito de desviar produtos químicos para produção de drogas

A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira, 12, uma operação que tem como alvo um grupo suspeito de desviar produtos químicos que podem ter sido usados para a produção de até 19 toneladas de drogas, como crack e cocaína. A investigação foi feita em conjunto com o Ministério Público de São Paulo (MP-SP) e a Receita Federal. Um dos 16 alvos da operação é o influenciador fitness Renato Cariani, que tem 7,4 milhões de seguidores no Instagram.

Sócio de uma das empresas investigadas, ele afirma ter sido surpreendido com a ofensiva. Cariani disse ainda que não teve acesso ao conteúdo das investigações.Segundo o influenciador, a companhia foi fundada em 1981 e é controlada por sua sócia, de 71 anos."Tem sede própria, todas as licenças, certificações nacionais e internacionais. Trabalha totalmente regulada", disse, em vídeo publicado nas redes sociais. A Polícia Federal afirmou ter identificado 60 transações fraudulentas feitas pelas empresas investigadas em seis ano





