O governador da Flórida, Ron DeSantis, desiste das primárias presidenciais

O governador da Flórida, Ron DeSantis, desiste. O candidato republicano não conseguiu conter o ímpeto de Donald Trump e anunciou em um vídeo sua retirada das primárias para as eleições presidenciais. Seu nome ainda aparecerá nas cédulas de voto de New Hampshire, mas sua campanha já é história e seu futuro político é uma incógnita. Talvez ele tente novamente em 2028.

Por enquanto, ele recomenda votar em Trump, o que é um tanto humilhante depois de ter sido insultado, apelidado e desprezado pelo ex-presidente. "Hoje eu suspendo minha campanha. Estou orgulhoso de ter cumprido 100% das minhas promessas e não vou parar", afirma no vídeo do anúncio de sua retirada. "Agora, está claro para mim que a maioria dos eleitores republicanos nas primárias quer dar outra chance a Donald Trump", acrescenta. "Trump é superior ao atual titular, Joe Biden. Isso está claro. Eu assinei um compromisso de apoiar o candidato republicano e vou cumprir esse compromisso.





