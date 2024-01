Donald Trump arrasa en los caucus de Iowa

“Siempre es un gran día para ser un oso polar”, reza un lema en los pasillos del instituto North, en Des Moines (Iowa). Los Osos Polares son los equipos deportivos de este instituto donde un grupo de votantes republicanos se ha reunido a elegir a su candidato a las presidenciales de noviembre. Fuera hace 21 grados bajo cero y hay montañas de nieve. Es un buen día para ser un oso polar, sin duda, pero también es un buen día para ser Donald Trump.

Tal y como anticipaban las encuestas, el expresidente ha arrasado en los caucus de Iowa. Trump ha sido el candidato más votado en los cientos de asambleas de ciudadanos que se han manifestado este lunes sobre quién es su favorito para disputarle a Joe Biden la Casa Blanca el próximo 5 de noviembre. La victoria en la gélida Iowa, cubierta de nieve y sometida a temperaturas propias del Ártico, es solo el primer paso en la carrera de las primarias, pero supone un golpe de autoridad para el expresidente, al que sus cuatro imputaciones por 91 presuntos delitos no le pesan, sino que le dan a ala





