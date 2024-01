Donald Trump vence com vantagem ampla 1ª disputa para ser candidato do partido Republicano na eleição deste ano

O ex-presidente americano Donald Trump venceu com vantagem ampla a primeira disputa pra ser o candidato do Partido Republicano na eleição deste ano. As temperaturas congelantes desencorajaram muitos eleitores a saírem para votar. Foi o menor comparecimento em mais de uma década. Os eleitores republicanos se reuniram em mais de 1.600 locais de votação: igrejas, centros comunitários e escolas. Fizeram discursos para defender cada candidato e tentar convencer os ainda indecisos.

Jonathan votou em Donald Trump nas duas últimas eleições. Agora, escolheu o atual governador da Flórida pra ser o representante republicano na eleição deste ano. "Ron de Santis cumpriu 100% do que prometeu fazer", defendeu. Mas Iowa mostrou que a maioria dos eleitores do partido no estado discordam de Jonathan. Trump ganhou com mais de 50% dos votos. Donald Trump em discurso após ganhar prévias do Partido Republicano em Iowa — Foto: JN Logo depois da vitória, ele agradeceu aos apoiadore





jornalnacional » / 🏆 24. in BR Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Donald Trump y el debate sobre la democracia en Estados UnidosEl artículo habla sobre las últimas semanas de Donald Trump y la batalla legal para impedirle presentarse a las elecciones presidenciales, lo que ha generado un debate sobre la democracia en Estados Unidos.

Fonte: elpais_brasil - 🏆 21. / 53 Consulte Mais informação »

Donald Trump arrasa en los caucus de IowaEl expresidente Donald Trump ha sido el candidato más votado en los caucus de Iowa, lo que supone un golpe de autoridad en su carrera hacia las elecciones presidenciales de noviembre.

Fonte: elpais_brasil - 🏆 21. / 53 Consulte Mais informação »

Triunfo récord de Donald Trump en los caucus de IowaEl expresidente ha arrasado en los caucus de Iowa, incluido el del instituto North, con un triunfo récord.

Fonte: elpais_brasil - 🏆 21. / 53 Consulte Mais informação »

Partido tem dificuldade de entender o grupo conservador e construir diálogo consistenteLula recomendou esforço total a aliados na busca pelo diálogo com o segmento. O setor com características conservadoras e de comportamento refratário ao progressismo esquerdista já esteve próximo dos governos petistas, mas ele demonstra estar inconformado pelo fato de o seu partido encontrar barreiras quase intransponíveis em busca do apoio desse público mesmo contando com a orientação para mirar esse segmento partiu do próprio presidente. Ele demonstrou preocupação em relação ao diálogo dos petistas com os evangélicos durante conferência eleitoral do partido, realizada em Brasília em dezembro passado.

Fonte: RevistaISTOE - 🏆 16. / 63 Consulte Mais informação »

Taiwán elige al candidato del partido gobernante como presidenteLos 19 millones de ciudadanos convocados a las urnas en Taiwán han optado por hacer presidente al candidato del partido gobernante y actual vicepresidente, Lai Ching-te. El líder del Partido Progresista Democrático (PPD) ha encabezado la carrera con un 40% de los sufragios.

Fonte: elpais_brasil - 🏆 21. / 53 Consulte Mais informação »

Suprema Corte do Colorado desqualifica Trump para a presidênciaA Suprema Corte do Colorado decidiu que Donald Trump está desqualificado para ocupar o cargo de presidente e não aparecerá na cédula de votação do estado em 2024.

Fonte: g1 - 🏆 7. / 86 Consulte Mais informação »