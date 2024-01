Trump ameaça atacar críticos se voltar para a Casa Branca

Sempre propenso a invectivas e explosões, Donald Trump tem adotado uma retórica cada vez mais violenta há vários meses, deixando entrever como pode vir a ser um novo mandato republicano, caso ele vença. O ex-presidente, que venceu as primárias republicanas em Iowa na segunda-feira (15), não esconde: é movido por um espírito de vingança e, se voltar para a Casa Branca, atacará seus críticos. 'Em 2016 declarei: sou sua voz.

Hoje acrescento: sou seu guerreiro, sou sua justiça', disse Trump em março passado. 'E, para aqueles que foram injustiçados e traídos, eu sou sua revanche', disse Trump, que ainda insiste, sem apresentar provas e fundamentos, em que a eleição de 2020 perdida para Joe Biden foi-lhe roubada. Alguns meses depois, foi mais específico. 'Nomearei um verdadeiro procurador especial para perseguir o presidente mais corrupto da história dos Estados Unidos da América, Joe Biden, e toda a criminosa família Biden', disse Trump em junh





