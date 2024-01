Donald Trump vence com vantagem ampla 1ª disputa para ser candidato do partido Republicano na eleição deste ano. Ame-o ou odeie-o, ele está de volta. O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump consolidou seu favoritismo à candidatura presidencial republicana de 2024, após uma vitória esmagadora nas convenções de Iowa. Ele teve mais votos do que todos os outros candidatos juntos. Após a vitória, o empresário de biotecnologia Vivek Ramaswamy desistiu da corrida e anunciou apoio a Trump.

Asa Hutchinson também desistiu. Se Trump vencer as eleições, marcadas para 5 de novembro de 2024, ele será o primeiro presidente na história moderna dos EUA a governar, a perder uma eleição e a regressar ao poder. O último presidente a fazer isso foi Grover Cleveland, em 1892. A vitória de Trump é um sinal de que a sua popularidade continua entre os republicanos. Mas por quê? A economia "Ele vai recuperar a economia e baixar os (preços) da gasolina", disse uma apoiadora de Trump em Iowa, quando questionada sobre a razão pela qual deseja ver o antigo presidente de volta ao cargo





Congresso Nacional aprova texto-base da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2024Em sessão conjunta, o Congresso Nacional aprovou, nesta terça-feira (19), o texto-base do projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2024. Agora, o texto será enviado ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para ser sancionado.

Congresso deve votar Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024 nesta terçaO projeto é considerado um dos mais importantes entre os que serão analisados nesta última semana de trabalho no Legislativo em 2023

Congresso aprova o orçamento para 2024Parlamento rejeitou uma proposta que poderia reduzir os quase R$ 5 bilhões previstos para o fundo eleitoral em 2024

Ucrânia produzirá 1 milhão de drones até 2024 para auxiliar nas operações militaresO presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, anunciou nesta terça-feira (19) que o país produzirá 1 milhão de drones até 2024 para auxiliar nas operações militares. O anúncio visa demonstrar o comprometimento da Ucrânia, após derrotas diplomáticas que dificultaram o financiamento e abastecimento do exército ucraniano na guerra. Recentemente, os Republicanos dos Estados Unidos e a Hungria bloquearam pacotes de auxílio financeiro ao país. A imagem vencedora do concurso internacional mostra uma mulher chorando e tocando o vidro de um trem, despedindo-se do marido convocado para lutar na guerra na Ucrânia.

Mickey Mouse entra em domínio público em 2024A Walt Disney Company vai perder a capacidade de restringir o uso da imagem do personagem por parte de terceiros, uma vez que este ingressará no domínio público. Pela legislação norte-americana, o mascote, criado para um desenho animado em 1928, está programado para perder a proteção pelo direitos autorais.

Sem reajuste para 2024, governo vai parcelar aumento para servidores públicosAdequação de 9% será em duas parcelas, a serem pagas em 2025 e 2026; para o próximo ano, governo atualizará auxílios, com tíquete alimentação em R$ 1 mil

