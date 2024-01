Brasil registra 257 mortes violentas de pessoas LGBTQIA+ em 2023

Em todo o ano passado, 257 pessoas LGBTQIA+ tiveram morte violenta no Brasil. Isso significa que, a cada 34 horas, uma pessoa LGBTQIA+ perdeu a vida de forma violenta no país, que se manteve no posto de mais homotransfóbico do mundo em 2023. O dado foi divulgado neste sábado (20) pelo Grupo Gay da Bahia (GGB), a mais antiga organização não governamental (ONG) LGBT da América Latina.

Há 44 anos, a ONG coleta dados sobre mortes por homicídio e suicídio dessa população LGBTQIA+ por meio de notícias, pesquisas na internet e informações obtidas com parentes das vítimas. Luiz Mott, fundador do Grupo Gay da Bahia - Foto: Arquivo pessoal O número, no entanto, pode ser ainda maior. Segundo a ONG, 20 mortes ainda estão sob apuração, o que poderia elevar esse número para até 277 casos. “O governo continua ignorando esse verdadeiro holocausto que, a cada 34 dias, mata violentamente um LGBT”, disse o antropólogo Luiz Mott, fundador do Grupo Gay da Bahi





cartacapital » / 🏆 10. in BR Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Brasil registra ano mais quente da história em 2023O ano de 2023 entrou para a história do Brasil como o mais quente já registrado, com meses seguidos de recordes de temperaturas, seca no território amazônico e temporais catastróficos, principalmente na região Sul.

Fonte: cartacapital - 🏆 10. / 73 Consulte Mais informação »

Embaixada e Consulados dos EUA no Brasil emitem 1,125 milhão de vistos em 2023A Embaixada e os Consulados dos Estados Unidos no Brasil anunciaram que emitiram 1,125 milhão de vistos para brasileiros em 2023. A marca foi alcançada após um recorde de demora na obtenção de vistos em São Paulo.

Fonte: RevistaISTOE - 🏆 16. / 63 Consulte Mais informação »

Governo federal gastou R$ 26,8 milhões em reformas e mobiliário para Palácios em 2023Levantamento do Estadão mostra que o governo gastou R$ 26,8 milhões com reformas, compra de novos móveis, materiais e utensílios domésticos para o Palácio do

Fonte: RevistaISTOE - 🏆 16. / 63 Consulte Mais informação »

Top 3: Veja as melhores contratações do futebol brasileiro em 2023Em ritmo de retrospectiva, listamos as melhores contratações do futebol brasileiro na temporada de 2023. Veja nossas escolhas e opine!

Fonte: Lance! - 🏆 30. / 51 Consulte Mais informação »

Retrospectiva: Veja as séries mais comentadas do ano de 2023No jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia - 🏆 9. / 78 Consulte Mais informação »

Brasileirão inesperado e ascensão de Endrick: como foi o 2023 do PalmeirasNotícias e Entretenimento em um só lugar. Todo o conteúdo dos programas Band, Band Esportes, Band News, Últimas Notícias e Muito Mais. Acesse Agora!

Fonte: Band.com.br - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »