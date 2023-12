Ministério da Justiça e Segurança Pública lança aplicativo Celular Seguro para bloquear smartphones roubados

O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) lançará hoje (19) o aplicativo e site do Celular Seguro, que consegue bloquear em até 30 minutos smartphones que foram roubados ou furtados. O serviço é gratuito e funciona em todo o território nacional. De acordo com a pasta, o app Celular Seguro será uma boa ferramenta porque interliga vários sistemas. Ou seja, ao perder um aparelho o usuário poderá acessar o site e notificar bancos, Anatel, operadoras e outros serviços.

Se o próprio dono do celular perdido não puder acessar o site em um computador, por exemplo, a plataforma oferece indicações de pessoas de confiança. Estas pessoas poderão efetuar os bloqueios da linha telefônica no lugar da vítima





Tec_Mundo » / 🏆 1. in BR Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Ministério da Justiça e Segurança Pública lança site e aplicativo contra roubos e furtos de aparelhosMinistério da Justiça e Segurança Pública lança site e aplicativo contra roubos e furtos de aparelhos que permitirá o bloqueio do smartphone em dez minutos

Fonte: JornalOGlobo - 🏆 3. / 94 Consulte Mais informação »

Servidora pública denuncia morosidade da Justiça em caso de violência domésticaA servidora pública Fernanda Barbiere denunciou a morosidade da Justiça em analisar o descumprimento de medidas protetivas por parte de Bruno Vages, acusado de violência doméstica. Ela solicitou a concessão de medidas cautelares para sua proteção e apresentou uma petição à Comissão Interamericana de Direitos Humanos sobre as violações de gênero sofridas no processo de denúncia. Fernanda também destaca as violências institucionais que a revitimizaram inúmeras vezes.

Fonte: JornalOGlobo - 🏆 3. / 94 Consulte Mais informação »

Empresário é morto em troca de tiros com a polícia em São PauloFamília do empresário Ricardo Saladino critica a Secretaria de Segurança Pública e alega legítima defesa

Fonte: UOLNoticias - 🏆 12. / 72 Consulte Mais informação »

A importância de uma senha segura para a segurança onlineManter a segurança online é uma tarefa considerada muito importante nos dias de hoje. Saiba por que uma senha segura é essencial para proteger suas contas e transações financeiras.

Fonte: Tec_Mundo - 🏆 1. / 97 Consulte Mais informação »

Conselho de Segurança da ONU debate disputa territorial entre Venezuela e GuianaO Conselho de Segurança da ONU debateu a controvérsia entre Venezuela e Guiana pelo Essequibo, território rico em petróleo que os dois países disputam há mais de um século e que preocupa a comunidade internacional.

Fonte: cartacapital - 🏆 10. / 73 Consulte Mais informação »

Reunião do Conselho de segurança da ONU termina sem resolução sobre Venezuela e GuianaNo encontro, os países se acusaram de se provocarem

Fonte: jornalodia - 🏆 9. / 78 Consulte Mais informação »