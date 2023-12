Conselho de Segurança da ONU debate disputa territorial entre Venezuela e Guiana

O Conselho de Segurança da ONU debateu nesta sexta-feira 8 em caráter de urgência, a controvérsia entre Venezuela e Guiana pelo Essequibo, território rico em petróleo que os dois países disputam há mais de um século e que preocupa a comunidade internacional. A reunião, convocada a pedido da Guiana, foi realizada a portas fechadas e terminou sem declarações ou comunicado.

Georgetown alegou que as medidas mais recentes tomadas por Caracas sobre o Essequibo 'ameaçam a paz e a segurança internacionais', que são competência dessa instância da ONU. As delegações deixaram a sala com rosas nas mãos, oferecidas pelo Equador, que preside o Conselho em dezembro. Tanto Caracas quanto Georgetown se acusam mutuamente de incorrer em 'provocações' em meio à disputa. A tensão se intensificou depois que a Venezuela realizou, no último dia 3, um referendo consultivo no qual mais de 95% dos participantes aprovaram a criação de uma província venezuelana em Essequibo, um território que representa dois terços da Guiana, e dar nacionalidade venezuelana aos 125.000 habitantes da zona em disput





