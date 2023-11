Conselho de Segurança da ONU aprova resolução que prevê proteção de crianças em Gaza. A resolução proposta por Malta ao Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) com relação à guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas foi aprovada nesta quarta-feira (15). O texto prevê: Depois da votação, o Ministério das Relações Exteriores de Israel informou que o país rejeita a proposta, até que sejam libertados os reféns feitos pelo Hamas.

O plano aprovado nesta quarta não condena Israel nem classifica nominalmente de "atos terroristas" as ações cometidas pelo grupo terrorista no mês passado. A resolução também determina os seguintes pontos: Todas as partes envolvidas na guerra entre Israel e o Hamas devem evitar privar a população de Gaza de serviços básicos e da "assistência humanitária indispensáveis à sua sobrevivência"

:

VEJA: Ministro da Defesa de Israel afirma que Hamas perdeu o controle da Faixa de GazaO ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, afirmou que o grupo militante palestino Hamas “perdeu o controle” da Faixa de Gaza , depois de 16 anos. Durante uma reunião com prefeitos de cidades israelenses na fronteira de Gaza , contradizem uma fala anterior do premiê.

