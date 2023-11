Conselho de Segurança da ONU aprova resolução sobre reféns mantidos pelo Hamas

Texto foi apresentado por Malta e foi o primeiro a ser aprovado pelo órgão desde o início da guerra; Israel rejeita proposta e a chama de 'desconectada da realidade'aprovou, nesta quarta-feira, uma resolução defendendo a libertação imediata de todos os reféns mantidos pelo Hamas e também a implementação de um regime de 'pausas humanitárias' naSoldados israelenses interrogaram e despiram pacientes durante incursão militar ao Hospital al-Shifa Foram 12 votos a favor (China, França, Brasil, Suíça, Japão, Equador, Albânia, Gana, Moçambique, Emirados Árabes Unidos, Malta e Gana) e 3 abstenções (EUA, Reino Unido e). Nenhum dos cinco países com assento permanente no Conselho de Segurança exerceu seu direito ao veto, como ocorreu em algumas das votações anteriores. Decisões confirmadas pelo órgão precisam ser observadas por todos os países que integram as Nações Unidas. — Essa proposta de resolução que temos diante de nós hoje tenta oferecer esperança nesta hora difícil — disse a representante de Malta, Vanessa Frazier, minutos antes da votaçã

G1: Conselho de Segurança da ONU aprova resolução que prevê proteção de crianças em GazaA resolução proposta por Malta ao Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas ( ONU ) com relação à guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas foi aprovada nesta quarta-feira (15). O texto prevê: Depois da votação, o Ministério das Relações Exteriores de Israel informou que o país rejeita a proposta, até que sejam libertados os reféns feitos pelo Hamas . O plano aprovado nesta quarta não condena Israel nem classifica nominalmente de "atos terroristas" as ações cometidas pelo grupo terrorista no mês passado. A resolução também determina os seguintes pontos: Todas as partes envolvidas na guerra entre Israel e o Hamas devem evitar privar a população de Gaza de serviços básicos e da "assistência humanitária indispensáveis à sua sobrevivência".

