A importância de uma senha segura para a segurança online

Manter a segurança online é uma tarefa considerada muito importante nos dias de hoje, afinal, a maioria das transações financeiras atuais são realizadas de forma digital. Seja para resguardar as suas contas das redes sociais, ou para fortalecer a segurança da sua conta bancária, uma senha segura é extremamente importante para auxiliar as pessoas a se protegerem contra as ameaças na internet.

Mas ainda existem muitas pessoas que utilizam senhas fracas e/ou não acreditam que as passwords são de extrema importância para garantir a segurança online. Antes de tudo, já podemos afirmar que uma senha segura não é um mito e ela pode manter suas contas mais seguras; não é à toa que o Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos e a Aliança Nacional de Segurança Cibernética se juntaram para criar o mês nacional de segurança cibernética, que acontece anualmente em outubro





