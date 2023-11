Servidora pública denuncia morosidade da Justiça em caso de violência doméstica

A servidora pública Fernanda Barbiere pontuou a morosidade da Justiça em analisar o descumprimento dos mais de 101 descumprimentos de medida protetiva por parte de Bruno Vages e solicitou a concessão de medidas cautelares para a sua proteçãoacusado de violência doméstica e de descumprir 101 vezes medida protetiva concedida à vítima , apresentou uma petição à Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) sobre as violações de gênero sofridas no processo de denúncia.

No documento, Fernanda pontua a morosidade da Justiça em analisar o caso e as violências institucionais que, segundo ela, a revitimizaram inúmeras vezes. — O objetivo será promover um debate sobre a violência institucional e a baixa aplicação do protocolo do CNJ (Conselho Nacional de Justiça) para julgamento com perspectiva de gênero e tentar mudanças no sistema de justiça brasileiro — disse Fernanda ao GLOBO, acrescentando que após a repercussão das violações o CNJ instaurou um procedimento disciplinar para investigar a atuação da Justiça paranaense no cas





