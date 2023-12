Ministério da Justiça e Segurança Pública lança site e aplicativo contra roubos e furtos de aparelhos que permitirá o bloqueio do smartphone em dez minutos. Roubos de celular podem ter consequências piores que a perda de aparelho com a chance de violação de dados. Por meio de um aplicativo e um site abrigado no portal para casos de roubos ou furtos e seu acionamento deve bloquear em até dez minutos os apps de redes bancárias. Alguém de confiança previamente cadastrado.

Após registrar a ocorrência no site, é preciso guardar o número do protocolo. E é importante também registrar boletim de ocorrência na delegacia. Para ter acesso à ferramenta é preciso ter cadastro no Gov.br. Confira a seguir como proceder em uma situação de roubo do celular, de acordo com cartilha divulgada ontem pelo governo. Baixe o app 'Celular Seguro' na loja de aplicativos do seu celular (Google Play, para Android, ou App Store, para iOS). O login será feito por meio da conta Gov.br (quem não tiver terá de criar





