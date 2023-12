Presidente Lula promete reformular imposto de renda

O presidente Lula prometeu na eleição e no discurso de posse que colocaria “o rico no imposto de renda”. Em 2023, o governo arrancou do Congresso uma espécie de mini-revolução tributária, com a taxação de investimentos típicos de endinheirados. Em 2024, comprará aquela que talvez seja a mais simbólica briga no campo da justiça tributária no Brasil: o imposto sobre lucros e dividendos pagos a sócios de empresas. Ao menos é o que prometem os líderes lulistas na Câmara.

A partir desta quarta-feira 20, o governo tem 90 dias para mandar ao Congresso uma proposta de lei que reformule o imposto de renda. A determinação faz parte da reforma tributária, que traz alterações na chamada taxação indireta, que incide sobre o comércio de bens e serviços. “Eu defendo que o governo envie a proposta, há condições de aprová-la”, diz o líder de Lula na Câmara, José Guimarães (PT-CE). “Temos de aproveitar esse moment





cartacapital » / 🏆 10. in BR Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Congresso analisa veto de Lula ao marco temporal das terras indígenas; entendaEstá na pauta da sessão conjunta do Congresso desta quinta-feira, 23, a possibilidade de derrubada do veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao

Fonte: RevistaISTOE - 🏆 16. / 63 Consulte Mais informação »

Congresso reage a veto de Lula à desoneração, e parlamentares dizem que decisão será derrubadaNa avaliação de deputados e senadores, a decisão gera desgaste entre o Executivo e o Congresso e pode ser vista como um enfrentamento

Fonte: portalR7 - 🏆 11. / 72 Consulte Mais informação »

Congresso derruba veto de Lula à desoneração da folha de pagamentoO Congresso derrubou o veto de Lula à desoneração da folha de pagamento, que é um benefício fiscal adotado desde 2011. A medida reduz a carga tributária das empresas e perderia a validade no fim deste ano. A derrubada do veto permitirá às empresas dos 17 setores que mais empregam no país atender à contrapartida feita pelo presidente Lula sobre a manutenção e geração de empregos.

Fonte: Terranoticiasbr - 🏆 29. / 51 Consulte Mais informação »

Senado aprova indicação de Flávio Dino e Paulo Gonet para o STF e a PGRAmbos foram indicados pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva

Fonte: jornalodia - 🏆 9. / 78 Consulte Mais informação »

Presidente dos EUA convida presidente ucraniano para visita em WashingtonO presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, convidou seu colega ucraniano, Volodimir Zelensky, a visitá-lo na terça-feira em Washington, onde também se reunirá com o líder republicano da Câmara de Representantes, depois que o Congresso bloqueou um pedido de recursos para ajudar a Ucrânia.

Fonte: UOLNoticias - 🏆 12. / 72 Consulte Mais informação »

À CNN, Bolsonaro fala em saia justa entre Lula e Milei, rebate Janja e vê possibilidade de concorrer em 2026Ex-presidente foi a Buenos Aires para acompanhar a posse do novo presidente da Argentina

Fonte: CNNBrasil - 🏆 2. / 97 Consulte Mais informação »