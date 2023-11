Inscrições para o programa Bolsa Atleta em Saquarema estão abertas

Atletas de Saquarema têm até o dia 22 de novembro para se inscrever e concorrer ao programa Bolsa Atleta. A iniciativa é da Secretaria municipal de Esporte Lazer e Turismo, com 80 vagas para esportistas da cidade.Para análise do currículo, é necessário que o atleta tenha apresentado toda a documentação solicitada, caso contrário ele será desclassificado. Todos os documentos deverão ser entregues, por meio de processo administrativo, no Protocolo Geral da Prefeitura.

Para concorrer ao Programa Bolsa Atleta, o candidato deve ser atleta amador, em plena atividade esportiva, com idade máxima de 28 anos. A idade máxima não se aplica aos atletas portadores de necessidades especiais.Além disso, é preciso estar vinculado à entidade legalmente constituída que representa a sua modalidade esportiva, apresentar rendimento de destaque em competições oficiais de âmbito municipal, estadual, nacional ou internacional, e ter residência fixa em Saquarema há mais de 24 mese

