Presidentes da China e dos EUA se encontram em São Francisco para estabilizar relações

Os dois presidentes chegaram na terça-feira a São Francisco para um esperado encontro bilateral, em meio a tensões significativas entre as duas potências. Os dois chefes de Estado desembarcaram na véspera na cidade da Costa Oeste americana, onde terão um encontro que tem como objetivo estabilizar as relações entre as duas superpotências. 'Taiwan é hoje o principal ativo dos EUA para conter a China', diz o maior sinólogo da Ásia.

O presidente Xi é outro exemplo de como o restabelecimento da liderança americana no mundo está se consolidando. Eles têm problemas reais — disse Biden durante um evento de arrecadação de fundos, horas antes da reunião com o líder chinês

G1: Pai e filho salvam cachorrinha que estava se afogando no rio São FranciscoMoradores de Petrolina, no Sertão de Pernambuco, David Ferreira e David Ferreira Filho, de 11 anos, viveram um dia inesquecível. Na tarde do domingo (12), pai e filho estavam prontos para mais um passeio de moto aquática no rio São Francisco, quando avistaram uma cachorrinha se afogando, no meio do Velho Chico, e realizam o resgate do animal.

JORNALEXTRA: Homem processa hospital nos EUA por remoção de órgão erradoUm homem de 72 anos está processando um hospital nos EUA depois que os médicos removeram o órgão errado durante uma cirurgia de apendicite. O paciente desenvolveu complicações de saúde após o erro médico.

VALORECONOMİCO: Queda nos rendimentos dos títulos de dez anos nos EUA impacta mercado financeiro brasileiroForte queda nos rendimentos dos títulos de dez anos nos EUA tem impactado positivamente o mercado financeiro brasileiro, com a Bovespa atingindo 120 mil pontos e as taxas de juros de longo prazo caindo para menos de 11,50%.

JORNALOGLOBO: EUA afirmam que Hamas usa hospital al-Shifa para ataquesO porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos EUA , John Kirby, confirmou que o Hamas utiliza o hospital al-Shifa para lançar ataques. Israel alega que o grupo palestino está infiltrado em hospitais e usa isso como justificativa para atacar instalações médicas.

TEC_MUNDO: Estudo propõe que alterações climáticas são causadas por erupções vulcânicasPesquisadores do Carnegie Institute for Science sugerem que as alterações climáticas ao longo dos últimos 260 milhões de anos podem ser atribuídas a erupções vulcânicas e crises ambientais.

VEJA: Repatriados de Gaza chegam a Brasília e são recebidos por LulaVoo pousou na Base Aérea de Brasília às 23h24. Grupo de 32 resgatados é formado por 17 crianças, nove mulheres e seis homens

