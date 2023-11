Argentina terá sua primeira santa em 2024

País do papa Francisco, a Argentina não tem uma santa para chamar de sua — ainda. Isso vai mudar em 2024, quando a igreja católica deve canonizar a beata María Antonia de Paz y Figueroa, conhecida como Mama Antula. O primeiro santo argentino, um homem, é José Gabriel del Rosario Brochero, 'o padre gaúcho', canonizado em 2016.

No fim de outubro, Francisco aprovou o que a igreja católica considera ter sido um milagre de Mama Antula: a cura de uma freira que apresentava infecção generalizada no corpo e teria recuperado a saúde no início dos anos 1900 após Antula interceder por ela. Nascida em 1730 em Santiago del Estero, na Argentina, Mama Antula fundou a Santa Casa de Exercícios Espirituais de Buenos Aires. Ela morreu em 7 de março de 1799, e seus restos mortais estão na igreja de Nuestra Señora de la Piedad, na capital do país. Francisco é entusiasta da causa de Mama Antula desde que era cardeal — com nome Jorge Bergogli

