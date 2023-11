Descoberta uma galáxia distante que desafia as teorias sobre a evolução galáctica

Os astrônomos espionaram um fenômeno intrigante no Universo distante – uma galáxia que se assemelha muito à Via Láctea – e que está desafiando as principais teorias sobre como as galáxias evoluem. O sistema distante, chamado ceers-2112, foi descoberto por uma equipe internacional usando o Telescópio Espacial James Webb. Tal como a nossa galáxia natal, a recém-descoberta ceers-2112 é uma galáxia espiral barrada e é agora a mais distante do seu tipo já observada.

A barra no centro da estrutura é feita de estrelas. Ceers-2112 formou-se logo após o Big Bang ter criado o Universo (que se estima ter 13,8 bilhões de anos), e a estrutura distinta da galáxia já estava em vigor 2,1 bilhões de anos mais tarde. Dada a distância entre a Terra e os objetos dos primórdios do universo, quando telescópios como o Webb observam a luz do cosmos distante, é efetivamente como olhar para o passado

