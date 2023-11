Preparativos do Hamas e avanço de tropas israelenses em Gaza

Ninguém se engana sobre os preparativos do Hamas para uma invasão, mas avanço de tropas israelenses vai além do previsto. Todo mundo se considera autorizado a dizer a Israel como travar a guerra de Gaza, inclusive os mal intencionados que pedem um cessar fogo, mas querem mesmo é dar ao tempo ao Hamas para se recuperar. Uma das verdades incontestadas antes da guerra, era que o preço de uma operação para tomar o controle total do território era alto demais.

Um general da reserva das Forças de Defesa de Israel, chegou a prever 700 baixas. Conselheiros americanos falavam num “banho de sangue”. O 7 de Outubro mudou tudo, estabelecendo um consenso praticamente unânime em Israel de que jamais poderia se repetir uma situação similar à das campanhas anteriores, em que o Hamas sofria perdas pesadas e continuava onde sempre esteve. Se o preço a pagar fosse alto para obliterar a organização responsável pela matança indiscriminada e de uma crueldade jamais vista, seria assumid

