Steam oferece seleção empolgante de jogos gratuitos

Nesta semana, a Steam surpreende os gamers com uma seleção empolgante de títulos gratuitos, abrindo um leque de aventuras e desafios para todos os gostos. Desde a imersão em universos fantásticos, no qual a habilidade e estratégia são testadas contra forças implacáveis, até a experiência de gerenciar e animar uma discoteca dos anos 1980, esses jogos prometem horas de entretenimento e descoberta.

Assassin's Creed e mais: lançamentos de jogos na semana (12/11) Cada um oferece uma jornada única, seja assumindo o papel de um lendário herói com seis braços em uma base militar, ou transformando-se em veículos poderosos para enfrentar adversários em um mundo online cooperativo. Confira a seguir! E aí, o que você vai jogar na Steam esta semana? Gatekeeper: Infinity Em Gatekeeper: Infinity, somos transportados para um universo desafiador, em que a missão é recuperar o Coração do Universo. Neste mundo caótico, cada movimento é uma dança entre a vida e a morte, enquanto enfrentamos hordas de inimigos implacáveis em paisagens alienígenas

:

JORNALOGLOBO: De Cigarrinhos Pan a Pirulito Zorro: que fim levaram os doces da infância dos anos 1980?Com produções paradas ou incorporadas por outras marcas, doces tradicionais deixam saudade para quem foi criança na época

Fonte: JornalOGlobo | Consulte Mais informação »

CNNBRASİL: Sharon Stone revela episódio de assédio sexual sofrido nos anos 1980Segundo a atriz, em um encontro em seu escritório, o homem a elogiou e depois mostrou seu pênis

Fonte: CNNBrasil | Consulte Mais informação »

TERRANOTİCİASBR: 10 propagandas ofensivas às mulheres que jamais iriam ao ar hojeCampanhas das décadas 1980 e 1990 abusavam do machismo

Fonte: Terranoticiasbr | Consulte Mais informação »

TEC_MUNDO: Um dos melhores jogos de 2023 está de graça na Netflix; conheça Terra NilSaiba como aproveitar e curtir Terra Nil, este incrível jogo totalmente de graça através da Netflix!

Fonte: Tec_Mundo | Consulte Mais informação »

TEC_MUNDO: Jogando safadezas? Steam permitirá esconder jogos da bibliotecaQuer esconder algum jogo dos seus amigos na Steam ? Isso será possível em breve na plataforma da Valve

Fonte: Tec_Mundo | Consulte Mais informação »

TEC_MUNDO: Preços de Call of Duty e outros jogos da Activision sobem na SteamPouco tempo após a compra da Activision Blizzard pela Microsoft, os preços de diversos jogos da franquia Call of Duty foram reajustados no PC

Fonte: Tec_Mundo | Consulte Mais informação »