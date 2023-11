Filmes brasileiros são apresentados no Festival de Cinema Brasileiro de Hollywood

O Oscar 2024 acontece daqui a quase quatro meses, no dia 10 de março. Mas, as campanhas para a grande premiação do cinema mundial já começaram. Filmes brasileiros inscritos na competição desembarcaram em Hollywood para entrar nessa corrida e tentar a tão sonhada estatueta. Produções do nosso país foram apresentadas pelos próprios diretores no Festival de Cinema Brasileiro de Hollywood (HBRFF - Hollywood Brazilian Film Festival), que aconteceu nesta última semana em Los Angeles.

A dor que geralmente fica na solidão dos quartos e em corações apertados durante toda uma vida ganhou vozes para expor e promover discussão. O documentário "Incompatível com a Vida" parte da experiência da própria cineasta Eliza Capai, que ouviu de seu médico o termo que virou título do longa, quando foi fazer um ultrassom do tão aguardado e sonhado beb

: