Deputados reelegem Álvaro Porto como presidente da Assembleia Legislativa

(PSDB) sofreu nesta terça-feira mais uma derrota simbólica: após modificarem o regimento interno para adiantar a eleição do biênio 2024/2025, os deputados reelegeram Álvaro Porto (PSDB), que apesar de ser correligionário da governadora tem rusgas com o Palácio das Princesas: ele reafirma uma posição de independência, o que desagrada o Executivo. Em fevereiro deste ano, Porto foi eleito presidente da Assembleia Legislativa, mandato que duraria até janeiro de 2025.

No entanto, há exatamente uma semana o plenário aprovou o adiantamento da próxima disputa e o tucano ficará no mais alto cargo da Casa até o final de 2026, quando o governo de Lyra termina. Além do correligionário, a governadora também não conseguiu colocar seus aliados em outras posições influentes. O 1° vice-presidente eleito foi Francismar Pontes (PSB), que integra a oposição. Já o segundo, Fabrizio Ferraz (SD), é da bancada independente. A relação entre a governadora e o presidente da Assembleia tem sofrido desgaste

:

ELPAİS_BRASİL: Álvaro Noboa gana las elecciones presidenciales en Ecuador🔴🗳 EleccionesEcuador2023 | Ecuador elige al sucesor de Guillermo Lasso 📌 La correísta Luisa González y el empresario Daniel Noboa se miden en segunda vuelta en unos comicios marcados por una crisis de seguridad 🗞 Sigue en vivo toda la cobertura ⤵

Fonte: elpais_brasil | Consulte Mais informação »

CNNBRASİL: Alessandro, gerente do Corinthians, tenta invadir cabine do VAR na Arena do GrêmioDirigente ficou revoltado com não marcação do pênalti em Porto Alegre

Fonte: CNNBrasil | Consulte Mais informação »

ELPAİS_BRASİL: Álvaro Noboa gana las elecciones presidenciales en Ecuador🔴🗳 EleccionesEcuador2023 | Ecuador elige al sucesor de Guillermo Lasso 📌 La correísta Luisa González y el empresario Daniel Noboa se miden en segunda vuelta en unos comicios marcados por una crisis de seguridad 🗞 Sigue en vivo toda la cobertura ⤵

Fonte: elpais_brasil | Consulte Mais informação »

JORNALODİA: EUA: plano de Trump inclui deportação e tarifas a importações em eventual retorno à Casa BrancaSobre a questão da imigração, ex-presidente prometeu 'parar imediatamente a invasão de nossa fronteira sul'

Fonte: jornalodia | Consulte Mais informação »

CARTACAPİTAL: Republicano Tim Scott desiste da campanha presidencial americanaO congressista da Carolina do Sul pretendia tornar-se o primeiro presidente republicano negro

Fonte: cartacapital | Consulte Mais informação »