Pesticidas estão contribuindo para declínio na contagem de esperma, diz estudo

Os pesticidas utilizados nas nossas casas e jardins e pulverizados nos alimentos que comemos estão contribuindo para um declínio dramático na contagem de esperma entre os homens em todo o mundo, de acordo com uma nova análise de estudos realizados nos últimos 50 anos.

“Ao longo de 50 anos, a concentração de espermatozoides caiu cerca de 50% em todo o mundo”, disse a autora principal do estudo, Melissa Perry, reitora da Faculdade de Saúde Pública da Universidade George Mason, em Fairfax, Virgínia. “O que não se sabe é o culpado”, disse Perry. “Embora existam provavelmente muitas outras causas contribuintes, o nosso estudo demonstra uma forte associação entre dois inseticidas comuns — organofosforados e N-metil carbamatos — e o declínio da concentração de espermatozoides.” Pesticidas amplamente utilizados Um dos compostos mais utilizados no mundo, os organofosforados são os principais componentes de gases nervosos, herbicidas, pesticidas e inseticidas e também são usados ​​para criar plásticos e solventes

:

