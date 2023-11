Forças Armadas de Israel entram em complexo hospitalar em Gaza

Forças Armadas do país dizem que soldados entraram em 'parte determinada' do complexo, e dizem ter 'feito esforços' para retirar civis do local, como parte da guerra contra o movimento islamista palestino Hamas. A ação — que ocorre desde a madrugada desta quarta-feira, após o Exército israelense anunciar que entraria em parte do complexo, onde alegam que o Hamas mantém um centro de comando — também foi condenada por outras entidades internacionais, como a OMS e a Cruz Vermelha.

"Estou horrorizado com as informações sobre operações militares no hospital al-Shifa de Gaza. A proteção dos recém-nascidos, pacientes, profissionais da saúde e de todos os civis deve ter precedência sobre todas as outras questões", escreveu Martin Griffiths, diretor do Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA, na sigla em inglês), na rede social X (antigo Twitter). "Compreendo a preocupação dos israelenses em tentar encontrar a liderança do Hamas. Esse não é o nosso problema. O nosso problema é proteger o povo de Gaza do que está sendo feito com ele", acrescento

