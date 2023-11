Messi se torna dono da KRÜ de Valorant, ao lado de Agüero

A semana está pegando fogo nos esportes eletrônicos e nos games: de um lado os indicados para o The Game Awards 2023, do outro, o Brasil se tornou bicampeão do Major de Atlanta de Rainbow Six Siege (R6). Para completar, o Worlds 2023 de LoL chega em sua reta final — e temos mais.

Brasil é campeão mundial de Brawlhalla e mais: resumo de esportsReserve cinco minutos do seu dia para ficar por dentro do que está rolando no mundo dos eSports, além de conhecer jogadores, times e organizações que disputam os maiores torneios da atualidade!Confira abaixo nosso resumão:Messi se torna dono da KRÜ de Valorant, ao lado de AgüeroA KRÜ, organização de eSports com forte presença no Valorant, anunciou na última quarta-feira (7) o reforço de Lionel Messi, um dos maiores jogadores de futebol da história, que se une ao seu compatriota, Sergio Agüero, como sócio da organização. Messi é mais um atleta do esporte tradicional a entrar no mundo dos eSports.Ahora somos 2#VamoAJugar ?? pic

:

MUNDO ESPN: Messi reedita parceria com Aguero e vira sócio de time de eSportsParceiros de seleção argentina no passado, os dois craques estão juntos em novo negócio

Fonte: Mundo ESPN | Consulte Mais informação »

CNNBRASİL: Messi ultrapassa Suárez e se torna o maior artilheiro das Eliminatórias; veja rankingArgentino marcou os dois gols da vitória da Albiceleste sobre o Peru, em Lima

Fonte: CNNBrasil | Consulte Mais informação »

JORNALODİA: Jogador revela que elenco do Inter Miami poupa Lionel Messi nos treinos: 'Ninguém entra forte'No jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia | Consulte Mais informação »

JORNALOGLOBO: Guardiola fala sobre Bola de Ouro: 'Deveria ser uma para Messi e outra para os outros'Treinador do Manchester City rasgou elogios ao argentino durante uma coletiva de imprensa

Fonte: JornalOGlobo | Consulte Mais informação »

JORNALODİA: Guardiola declara que Messi deveria ter Bola de Ouro só para eleNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia | Consulte Mais informação »

JORNALOGLOBO: Maior salário da MLS: Saiba quanto Messi ganha por dia no Inter MiamiCraque argentino recebe 20,4 milhões de dólares por ano no clube americano

Fonte: JornalOGlobo | Consulte Mais informação »