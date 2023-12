Incêndios no Pantanal já queimaram uma área maior que o Distrito Federal

Os focos de incêndio no Pantanal, no Brasil, já queimaram uma área maior que o Distrito Federal. A maioria dos incêndios é causada por ação humana, como práticas agrícolas negligentes e queimadas não controladas. O descarte inadequado de materiais inflamáveis também contribui para o aumento do risco de incêndios na região.





bbcbrasil

Chuvas apagam parte dos incêndios no Pantanal, mas monitoramentos devem continuarImagens do Fire Information for Resource Management System (Firms), sistema de monitoramento por satélite da NASA, indicam que as chuvas que atingiram o Centro-Oeste no início desta semana apagaram grande parte dos incêndios que atingiam o Pantanal, na região do Parque Estadual Encontro das Águas e Parque Nacional do Pantanal, no Mato Grosso, e no norte do Mato Grosso do Sul. De acordo com brigadistas do SOS Pantanal, apesar do alívio, os monitoramentos devem continuar na região visto que as chuvas são pontuais.

