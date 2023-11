Proposta de reajuste federal a funcionalismo será feita em dezembro

Uma nova apresentação de proposta de reajuste aos servidores federais será realizada em reunião a ser marcada com entidades representativas do funcionalismo até o dia 15 de dezembro. A informação foi dada por secretários do governo. A data limite para o encontro fica muito próxima da conclusão do orçamento da União. Se o incremento das categorias não for incluído no planejamento de 2024, a suposta garantia de um reajuste vai por água abaixo.

Geralmente, após a proposta percentual do governo, sindicalistas discutem entre si para negociar uma porcentagem maior ao funcionalismo. Na última semana, a reunião da Mesa Nacional de Negociação Permanente, onde estavam presentes membros do governo federal e entidades sindicais, acabou sem uma proposta de reajuste aos servidores federais para 2024





jornalextra » / 🏆 6. in BR Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Câmara aprova prorrogação de cota para o audiovisual brasileiro na TV pagaComo o relator incorporou ao texto uma emenda, a proposta retornará para o Senado

Fonte: cartacapital - 🏆 10. / 73 Consulte Mais informação »

Reforma tributária: relatório deve ser divulgado na noite desta terçaRelator também convocou uma entrevista coletiva às 11h desta quarta-feira, 25, para detalhar a proposta

Fonte: exame - 🏆 18. / 63 Consulte Mais informação »

Reforma tributária: relatório será divulgado ao meio dia desta quartaRelator convocou uma entrevista coletiva para às 11h desta quarta-feira, 25, para detalhar a proposta

Fonte: exame - 🏆 18. / 63 Consulte Mais informação »

Governo envia ao Congresso projeto de lei para substituir medida provisória sobre subvenção de ICMSProposta é mais uma aposta da equipe econômica para aumentar arrecadação

Fonte: valoreconomico - 🏆 4. / 93 Consulte Mais informação »

Governadores do Sul e Sudeste apelam a Haddad por revisão de juros na dívida dos EstadosNa proposta, governadores defendem uma mudança do indexador, para IPCA mais taxa de 3% ao ano

Fonte: CNNBrasil - 🏆 2. / 97 Consulte Mais informação »

Confira como votou cada senador no 2º turno da reforma tributáriaA PEC voltará à Câmara, uma vez que os senadores alteraram a proposta aprovada pelos deputados

Fonte: cartacapital - 🏆 10. / 73 Consulte Mais informação »