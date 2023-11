Governo federal elaborará plano para melhorar condições das prisões brasileiras

O governo federal deverá elaborar um plano para melhorar as condições das prisões brasileiras, reconhecidas há oito anos pelo Supremo Tribunal Federal (STF) como ambientes que violam de forma grave, sistemática e massiva os direitos dos presos. O documento será feito pelo Ministério da Justiça com acompanhamento do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). O prazo para entrega é de seis meses, contados desde outubro deste ano.

A ordem para a execução desse plano partiu do próprio Supremo, em decisão do começo do mês passado que confirmou a existência de um “estado de coisas inconstitucional” no sistema penitenciário brasileiro. Especialistas ouvidos pela CNN afirmaram que o diálogo do governo com estados deverá ter papel importante na montagem desse documento, principalmente para equacionar e contemplar as diferentes realidades locais – a absoluta maioria dos mais de 830 mil presos está nos sistemas estaduai





🏆 2. CNNBrasil » Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Supremo Tribunal Federal decide que Justiça Militar pode julgar civis em tempos de pazMoraes deu voto de desempate; caso começou a ser analisado em 2018

Fonte: jornalodia - 🏆 2. / 97 Consulte Mais informação »

“Apareceu uma verdadeira gincana para nomear o mais moço”Senador Esperidião Amin defende a imposição de mandatos fixos para os ministros do Supremo Tribunal Federal

Fonte: o_antagonista - 🏆 2. / 97 Consulte Mais informação »

Por unanimidade, STF decide que a separação judicial não é necessária para o divórcioOs ministros do Supremo Tribunal Federal seguiram o voto do relator, Luiz Fux.

Fonte: jornalnacional - 🏆 2. / 97 Consulte Mais informação »

Em acordo para aprovar reforma tributária, governo aceita derrota nos vetos do marco temporal e mira o STFPlanalto aposta no Supremo Tribunal Federal para barrar projeto sobre demarcação de terras indígenas

Fonte: JornalOGlobo - 🏆 2. / 97 Consulte Mais informação »

Moraes manda PF investigar R$ 17 milhões em Pix a BolsonaroO ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, atendeu um pedido da Procuradoria- ...

Fonte: Terranoticiasbr - 🏆 2. / 97 Consulte Mais informação »

PF faz operação para investigar uso irregular de sistema de geolocalização pela AbinAção acontece após medidas judiciais expedidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF)

Fonte: CNNBrasil - 🏆 2. / 97 Consulte Mais informação »