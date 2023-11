Governo federal promulga lei para retomar obras paradas em saúde e educação

A menos de um ano das eleições municipais, o governo federal promulgou uma lei que permite retomar mais de 11 mil obras paradas em saúde e educação em diversos municípios de Norte a Sul do país. Os valores para retomada de construção e reformas de escolas, hospitais e Unidades de Pronto-Atendimento, entre outros, serão destinados dos orçamentos do Fundo Nacional da Educação Básica (FNDE) e do Sistema Único de Saúde (Sus). A lei 14.

719/23, que institui o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica e Profissionalizante e à Saúde, é um mecanismo fora do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e permite que o governo possa injetar recursos extras nos municípios em ano eleitoral. Segundo o FNDE, ficarão à disposição dos prefeitos aproximadamente R$ 6 bilhões até 2026. A saúde não informou qual o montante destinado a esses empreendimentos. São 5,6 mil obras na área da educação e 5,5 mil na de saúd





