Distrito Federal tem aumento de 250% no número de feminicídios

O Distrito Federal teve um aumento de 250% no número de feminicídios na comparação entre o primeiro semestre de 2022 e o mesmo período de 2023, e se tornou a unidade da federação com o maior número de mortes de mulheres por questões de gênero. O levantamento é do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP) e foi divulgado na última segunda-feira (13). Conforme o estudo, houve um salto de seis casos no primeiro semestre de 2022 para 21 casos no primeiro semestre deste ano.

No Brasil, de acordo com o FBSP, os 722 feminicídios registrados na primeira metade deste ano representam o maior número da série histórica para um primeiro semestre já registrado pela entidade desde 2019. Na capital federal, de janeiro até 15 de novembro, foram registrou 31 assassinatos de mulheres por questões de gênero. Na última quarta-feira (15), uma jovem de 20 anos foi morta a tiros pelo companheiro, de 33 anos, na região de Planaltina





🏆 7. g1 » Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Dia de Finados deve impulsionar venda de flores no Distrito FederalDia de Finados deve impulsionar venda de flores no Distrito Federal

Fonte: sbtnews - 🏆 7. / 85,8 Consulte Mais informação »

Ex-diretor da Polícia Civil do Distrito Federal é preso por suspeita de perseguir mulherSuspeito teria utilizado seu cargo para grampear ligações telefônicas da mulher e obter informações de forma ilícita

Fonte: Terranoticiasbr - 🏆 7. / 85,8 Consulte Mais informação »

Rodoviários do Distrito Federal entram em greve nesta 2ª feira (6.nov)Rodoviários do Distrito Federal entram em greve nesta 2ª feira (6.nov)

Fonte: sbtnews - 🏆 7. / 85,8 Consulte Mais informação »

Rodoviários do Distrito Federal suspendem greve e vão retomar negociaçõesRodoviários do Distrito Federal suspendem greve e vão retomar negociações

Fonte: sbtnews - 🏆 7. / 85,8 Consulte Mais informação »

Alerta de calor para 6 estados e o Distrito FederalEscolha quais assuntos você quer ver e clique no botão para abrir as últimas notícias.

Fonte: jornalnacional - 🏆 7. / 85,8 Consulte Mais informação »

Onda de calor atinge seis estados e o Distrito Federal no fim de semanaNotícias e Entretenimento em um só lugar. Todo o conteúdo dos programas Band, Band Esportes, Band News, Últimas Notícias e Muito Mais. Acesse Agora!

Fonte: Band.com.br - 🏆 7. / 85,8 Consulte Mais informação »