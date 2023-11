Bombardeio israelense mata mais de 80 pessoas em campo de refugiados palestinos

O Ministério da Saúde do Hamas anunciou neste sábado que mais de 80 pessoas morreram em dois bombardeios israelenses contra um campo de refugiados administrado pela ONU em Jabaliya, norte daO primeiro ataque aconteceu "ao amanhecer, na escola Al Fakhura", que abriga pessoas deslocadas e deixou pelo menos 50 mortos, informou à AFP um funcionário do ministério.

O segundo bombardeio, que atingiu uma casa no mesmo campo de refugiados, matou 32 pessoas da mesma família, incluindo 19 crianças, segundo o Ministério do Hamas, que divulgou uma lista de nomes. As imagens publicadas nas redes sociais mostram corpos, cobertos de sangue ou de poeira, no chão do prédio, onde colchões haviam sido posicionados debaixo das mesas dos estudante





🏆 3. JornalOGlobo » Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Bombardeios de Israel a Gaza matam 50 em uma hora, diz ministério da Saúde do HamasO ministério da Saúde do Hamas anunciou que 50 pessoas morreram 'na última hora', na noite desta terça-feira (24), em 'vários setores' da Faixa de Gaza por

Fonte: RevistaISTOE - 🏆 3. / 94 Consulte Mais informação »

Como o Ministério da Saúde do Hamas calcula o número de mortos em Gaza?Porta-voz da Pasta anunciou que os bombardeios sem trégua de Israel contra o território teriam deixado mais de 10.000 mortos

Fonte: jornalodia - 🏆 3. / 94 Consulte Mais informação »

Como o Ministério da Saúde do Hamas calcula o número de mortos em Gaza?O porta-voz da pasta, Ashraf al-Qudra, anunciou nesta segunda que os bombardeios israelenses deixaram 10.022 mortos no território

Fonte: cartacapital - 🏆 3. / 94 Consulte Mais informação »

Entenda como o Ministério da Saúde do Hamas calcula o número de mortos em GazaNúmero de vítimas fatais na região teria ultrapassado os 10 mil

Fonte: JornalOGlobo - 🏆 3. / 94 Consulte Mais informação »

Como o Ministério da Saúde do Hamas calcula o número de mortos em Gaza?O número já passa da casa dos 10 mil, segundo anúncio feito na segunda-feira, 6

Fonte: Terranoticiasbr - 🏆 3. / 94 Consulte Mais informação »

Ataques de Israel contra Hamas já mataram 2 mil crianças em GazaO Ministério da Saúde do Hamas anunciou nesta segunda-feira (23) que os bombardeios de Israel ...

Fonte: Terranoticiasbr - 🏆 3. / 94 Consulte Mais informação »