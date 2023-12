Avanço do mar desloca comunidades e desafia cientistas e autoridades na costa oceânica do Amapá

Na costa oceânica do Amapá, avanço do mar desloca comunidades e desafia cientistas e autoridades. Mudanças na foz do rio Amazonas aumentam erosão nas ilhas e salinização da água; não há dados para entender fenômeno, alertam pesquisadores. De um lado, o Oceano Atlântico. De outro, o maior rio de água doce do mundo. No meio, ilhas que bailam.

Na foz do rio Amazonas, no extremo norte do Brasil, um fenômeno considerado natural até alguns anos atrás passou a desafiar diariamente a comunidade científica, autoridades e moradores do Arquipélago do Bailique. O duelo entre o rio e o mar, antes sazonal, tem se agravado com o aquecimento global. O mar avança e derruba o que encontra pela frente. A água, antes doce, agora é salobra por períodos cada vez mais longos, impactando a vida de 13 mil habitantes das oito ilhas





