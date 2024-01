Deputado bolsonarista propõe emenda para limitar ações judiciais contra parlamentares

As decisões do ministro Alexandre de Moraes que autorizaram operações da Polícia Federal contra dois deputados bolsonaristas nos últimos dias reforçaram o ímpeto de expoentes da extrema-direita de apostar em pautas no Congresso Nacional para fustigar o Supremo Tribunal Federal.

Nas últimas horas, o deputado Rodrigo Valadares (União Brasil-SE) passou a coletar assinaturas a fim de protocolar uma proposta de emenda à Constituição que tornaria obrigatório o aval da Mesa Diretora da Câmara ou do Senado para medidas judicais e diligências como busca e apreensão contra parlamentares. Conforme o texto, a cúpula da Casa teria 10 dias para se pronunciar. Além disso, a redação estabelece que a resposta só ocorreria durante o ano legislativo - ou seja, as operações deflagradas nos últimos dias, com o Parlamento em recesso, não seriam autorizadas. O argumento central de Valadares repete uma das principais alegações da extrema-direita: de que há um suposto 'abuso' praticado pelo Judiciário contra deputados e senadore





