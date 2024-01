Reações à operação da Polícia Federal contra deputado aliado de Bolsonaro

Parlamentares de oposição e da base do governo reagiram à operação da Polícia Federal contra o deputado Alexandre Ramagem (PL-RJ), realizada nesta quinta-feira (25). De um lado, apoiadores do político, que é aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), criticaram a investigação, que apura o período em que ele esteve no comando da Agência Brasileira de Inteligência (Abin). De outro, aliados do governo Lula celebraram a nova fase de investigação da PF.

O líder da oposição no Senado, Rogério Marinho (PL-RN), disse que a ação envolvendo Ramagem é um "padrão de excepcionalidade contra a oposição no Brasil", e questionou o movimento contra o correligionário, pela investigação ser referente a um período em que ele não estava no parlamento. "Clara ultrapassagem contra limite constitucional", disse. Marinho ainda lembrou aO deputado citado, Jordy, utilizou as redes sociais para questionar o movimento. E afirmou que as operações devem ser questionadas pelo Congresso Nacional. “A justiça tirou a venda, jogou fora a balança e sobrou apenas a espad





