Deputado Carlos Jordy é apontado como responsável por movimentações antidemocráticas

O deputado Carlos Jordy é apontado pelas investigações da Polícia Federal e do Ministério Público Federal como um dos responsáveis por movimentações antidemocráticas. Ele nega qualquer vínculo com os ataques e crimes cometidos. A investigação traz à tona o primeiro nome que seria mandante dos ataques à democracia.





Deputado Carlos Jordy tem arma e outros itens apreendidos em sua casaO deputado Carlos Jordy (PL-RJ) teve uma arma, celulares, computador e passaporte apreendidos em sua casa. Ele é suspeito de incitar e promover atos antidemocráticos que contestavam o resultado das eleições presidenciais.

PF faz buscas e apreende arma na casa do deputado Carlos Jordy (PL-RJ), suspeito de orientar golpistas em janeiro de 2023Escolha quais assuntos você quer ver e clique no botão para abrir as últimas notícias.

Ministro autoriza busca e apreensão contra deputado bolsonaristaO ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, autorizou o cumprimento de mandados de busca e apreensão contra 10 pessoas na 24ª fase da Operação Lesa-Pátria, deflagrada nesta quinta-feira 18 pela Polícia Federal. O principal alvo é o deputado federal bolsonarista Carlos Jordy (PL-RJ), líder da Oposição na Câmara.

Prefeito do Rio de Janeiro recebe apoio do governo federal após fortes chuvasO prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, informou que recebeu apoio do governo federal para enfrentar os problemas causados pelas fortes chuvas na cidade. O ministro Waldez Góes colocou a estrutura da Defesa Civil Nacional à disposição do município.

Governo federal vai publicar editais do Concurso Público Nacional UnificadoO governo federal vai publicar os editais do Concurso Público Nacional Unificado, que vai oferecer 6.640 vagas em 21 órgãos públicos. As inscrições vão de 19 de janeiro até 9 de fevereiro e a prova será aplicada em 5 de maio.

Chefe de milícia mais procurado do Rio de Janeiro se entrega à Polícia FederalLuiz Antônio da Silva Braga, conhecido como Zinho, é o chefe da maior milícia do Rio de Janeiro e estava foragido desde 2018. Ele se entregou à Polícia Federal durante uma operação conjunta com a Secretaria de Segurança. Zinho possui 12 mandados de prisão por diferentes crimes.

