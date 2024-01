Deputado federal Alexandre Ramagem é alvo de operação da PF

O deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ), ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), foi alvo de operação da Polícia Federal (PF) na manhã desta quinta-feira (25). Agentes da PF cumpriram mandado de busca e apreensão no gabinete do parlamentar em Brasília. A Operação Vigilância Aproximada investiga organização criminosa que teria se instalado na Abin com o intuito de monitorar ilegalmente autoridades públicas de outras pessoas.

Segundo as investigações, o grupo usava ferramentas de geolocalização de dispositivos móveis sem a devida autorização judicial. Ramagem é pré-candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro pelo PL, tendo sido inclusive escolhido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para disputar o pleito. Em novembro passado, o presidente da sigla, Valdemar Costa Neto, elogiou a indicação de Bolsonaro e afirmou que Ramagem é o candidato ideal. Como funciona o programa espião? O FirstMile é um software de monitoramento desenvolvido pela empresa israelense Cognyte (ex-Verint





